Предприятия Волгоградской области внедрят разработки местных вузов

Промышленные предприятия волгоградской области заинтересованы во внедрении инновационных разработок региональных вузов в производство, пишет Novostivolgograda.ru по итогам совещания по внедрению инновация в реальный сектор экономики, которое состоялось в Волгограде под руководством вице-губернатора Романа Бекова

В частности, интерес у участников заседания вызвала интеллектуальная система определения усталости водителя, которая следит за его физическим состоянием. Этой разработкой, в частности, уже присматриваются специалисты завода «Метеор».

По словам вице-губернатора Романа Бекова, подобные проекты молодых ученых и студентов способствуют освоению выпуска новых видов продукции и могут стать драйвером региональной промышленности.

«Задачи по внедрению инноваций на волгоградских заводах, реализации программы импортозамещения поставлены губернатором, они являются частью системной работы по развитию индустриального сектора региона. Облпромторг регулярно проводит встречи авторов проектов с представителями различных отраслей промышленности», — отметил Беков.