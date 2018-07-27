В Ялте приостановили работу мясокомбината

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 июл — РИА Новости Крым . Суд на 30 суток приостановил работу «Ялтинского мясозавода» из-за нарушения законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета ветеринарии Республики.

В ведомстве рассказали, что по результатам внеплановой проверки на предприятии были выявлены нарушения действующего ветеринарного законодательства в части обращения с отходами. Материалы проверки были направлены в ялтинский городской суд.

""Ялтинский мясозавод" признан виновным в совершении административного правонарушения. На сегодняшний момент деятельность предприятия остановлена в части производства мясной продукции в помещении, сроком на 30 суток", — отметили в Госкомитете.