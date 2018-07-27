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В Ялте приостановили работу мясокомбината
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В Ялте приостановили работу мясокомбината 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Суд на 30 суток приостановил работу «Ялтинского мясозавода» из-за нарушения законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета ветеринарии Республики.
В ведомстве рассказали, что по результатам внеплановой проверки на предприятии были выявлены нарушения действующего ветеринарного законодательства в части обращения с отходами. Материалы проверки были направлены в ялтинский городской суд.
""Ялтинский мясозавод" признан виновным в совершении административного правонарушения. На сегодняшний момент деятельность предприятия остановлена в части производства мясной продукции в помещении, сроком на 30 суток", — отметили в Госкомитете.
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