Жасмин показала необычные тренировки

Для популярной певицы лето — не время отдыхать и расслабляться. Сейчас Жасмин активно снимает новые клипы и участвует в различных музыкальных фестивалях.

Поддерживать форму певица решила с помощью йоги, азы которой постигает вместе с дочерью.

Жасмин показала поклонникам позу орла или Гарудасану, в которой руки и ноги должны быть переплетены между собой. По словам артистки, такое положение помогает нормализовать кровообращение конечностей и укрепить мышечную ткань. Правда, после данной позы должны последовать еще 2 непростых по названию положения — Вирасана и Бхекасана, которую также называют Мандукасаной. Жасмин честно призналась, что до этих упражнений они с дочерью дойти еще не успели.

Подписчики похвалили звезду за стремление к идеальной фигуре: «Просто прелесть, Жасмин. Гибка, наверное, занимаешься не первый день!»