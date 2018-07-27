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Жасмин показала необычные тренировки
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Жасмин показала необычные тренировки 

Russianshowbiz.info 58 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Для популярной певицы лето — не время отдыхать и расслабляться. Сейчас Жасмин активно снимает новые клипы и участвует в различных музыкальных фестивалях.
Поддерживать форму певица решила с помощью йоги, азы которой постигает вместе с дочерью.
Жасмин показала поклонникам позу орла или Гарудасану, в которой руки и ноги должны быть переплетены между собой. По словам артистки, такое положение помогает нормализовать кровообращение конечностей и укрепить мышечную ткань. Правда, после данной позы должны последовать еще 2 непростых по названию положения — Вирасана и Бхекасана, которую также называют Мандукасаной. Жасмин честно призналась, что до этих упражнений они с дочерью дойти еще не успели.
Подписчики похвалили звезду за стремление к идеальной фигуре: «Просто прелесть, Жасмин. Гибка, наверное, занимаешься не первый день!»
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