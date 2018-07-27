Росатом в этом году отгрузит два последних реактора для новых ледоколов

"В этом году планируем завершить изготовление и отгрузку двух реакторов", — сказал Никипелов в пятницу на заседании комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России

"Тем самым мы полностью закрываем потребности трех строящихся ледоколов и уже занимаемся проектированием новой силовой установки, в два раза большей мощности, для нового поколения ледоколов, решение по строительству которых тоже будет принято в этом году", — добавил Никипелов.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Санкт-Петербурге на Балтийском заводе идет строительство трех судов этого проекта: головной ледокол «Арктика» и первый серийный ледокол «Сибирь» спущены на воду, второй серийный атомоход «Урал» пока находится на стапелях. Плановый срок сдачи «Арктики» — в середине 2019 года, «Сибири» — ноябрь 2020-го, «Урала» — ноябрь 2021-го.

В состав силовой установки РИТМ-200, которая будет использоваться на атомных ледоколах проекта 22220, входят два ядерных реактора тепловой мощностью по 175 МВт каждый. РИТМ-200 — это новое поколение реакторных установок, для них были разработаны новые технологии и инструменты, не применявшиеся ранее не только в России , но и в мире. Реакторная установка РИТМ-200 имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, что в результате обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости, ледопроходимости, а также двойную осадку судов, что позволит им вести работу как в морской акватории, так и на малых глубинах сибирских рек. В 2016 году «Атомэнергомаш» поставил два реактора РИТМ-200 для ледокола «Арктика», а в 2017 году — два реактора для ледокола «Сибирь».

В дальнейшем в России должны быть построены еще более мощные атомные ледоколы проекта 10510 «Лидер». Они задуманы как самые мощные в мире атомоходы. На них будут установлены ядерные паропроизводящие установки, состоящие из двух реакторных установок РИТМ-400 тепловой мощностью по 315 МВт каждая. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ «Айсберг».

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется два-три таких ледокола. Как сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли, атомный ледокол «Лидер» будет строиться на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморье.