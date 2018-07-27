На убийство Трампа делают ставки

Любители делать ставки на те или иные события получили дополнительную возможность испытать азарт. Теперь завсегдатаи букмекерских контор могут делать ставки на срок жизни известных политиков, причём анонимно. Некоторые эксперты опасаются, что это повысит вероятность покушения на руководителей государств и партий.

Разработчиком программного обеспечения стала американская некоммерческая организация «Фонд предсказаний», которая запустила сервис Augur. Программа построена на технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют, что позволяет делать ставки анонимно. Это, в свою очередь, даёт возможность тем, кто решил поставить на смерть того или иного политика, избежать ответственности за свою ставку, которую общественность или правоохранители могут счесть аморальной и противозаконной.

В «Фонде предсказаний» говорят, что лишь предоставляют технический сервис для совершения ставок, а за то, какими они будут, организация не отвечает. Сейчас созданы десятки платформ на тему смерти Трампа, сенатора Джона Маккейна , инвестора Уоррена Баффета и многих других известных личностей.

Появление платформы Augur — далеко не первый случай, когда современные технологии используются против политиков. В 2016 году в так называемой «глубокой сети» (интернет-страницах, не видимых поисковыми роботами) ставили деньги на вероятность убийства Дональда Трампа и Майка Пенса , который сейчас занимает должность вице-президента США. Всего было поставлено почти $100 тыс. Выяснить, кто стоял у истоков провокации, до сих пор не удалось.

Нынешнюю платформу Augur пользователи интернета уже назвали «рынком заказных убийств» и вспомнили про идею американского анархиста Джима Белла. Он ещё в 1995 году предложил не просто анонимно делать ставки на смерть того или иного политика в определённый год, но и высказал мысль, что своеобразный тотализатор поможет приблизить кончину политика. Просто кто-нибудь, увидев рост общей суммы ставок, захочет сорвать большой выигрыш. Вначале он с большим коэффициентом поставит на максимально суженный временной отрезок, в котором предполагается кончина политика, а потом возьмёт ситуацию «под контроль» и совершит покушение. Соответственно, чем популярнее политик, тем больше на его смерть будут ставить, и тем вероятнее приближение его убийства. Джим Белл считал, что таким способом можно избавиться вообще от всех политиков и начальников, и, используя анонимность интернета и рыночные механизмы современной экономики, добиться анархии.

За свои призывы, а также хакерские атаки на государственные органы Белл несколько раз был судим. К настоящему времени он сосредоточился на инженерных разработках. Но его идеи сейчас получили новое воплощение благодаря развитию технологии блокчейн.

Изменение технологий неизбежно приводит и к изменениям общественных устоев. Если гадать на смерть политиков станет модным, то им придётся увеличить свою охрану, а желающих работать телохранителями — тщательнее проверять на склонность к азартным увлечениям. Не исключено, что ставки на смерть заставят многих начинающих политическую карьеру задуматься о том, не стоит ли им выбрать другую профессию и заняться менее публичной деятельностью.