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Специалисты обсуждают причины странного поведения израильского F-35
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Специалисты обсуждают причины странного поведения израильского F-35 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В интернете в течение целого часа можно было наблюдать след израильского истребителя-бомбардировщика F-35, совершившего 23 июля вылет с базы Неватим.
Согласно сайту Flightradar24.com, сначала самолет летел к северу от Газы, а после полета над морем повернул в сторону Хайфы. Озвучены две версии попадания маршрута истребителя-невидимки в открытый доступ, пишет The Aviationist.
По одной версии, это было сделано намеренно: F-35 показался спустя несколько часов после того, как Израиль впервые применил систему противоракетной обороны «Праща Давида» против двух сирийских баллистических ракет «Точка». Некоторые считают, что появление самолета было частью психологической войны против Сирии.
Однако о боевом применении израильскими ВВС самолетов F-35 было известно и раньше. 23 мая командующий военно-воздушными силами Израиля генерал-майор Амикам Норкин в присутствии 20 командующих ВВС разных стран заявил, что самолеты «Адир» (название израильской модификации F-35 — F-35I — прим. ВЗГЛЯД) уже введены в строй и выполняют боевые задачи. Таким образом, израильским ВВС не было необходимости напоминать Сирии или Ирану о наличии у них суперсовременных машин.
Поэтому многие считают появление израильского «Адира» на радарах в интернете простой ошибкой из-за включенного транспондера (правда, стоит отметить, что само наличие таких устройств для боевых самолетов нехарактерно). Но если дело действительно обстоит так, то это пример нарушения маскировки, допущенного одной из самых старательно поддерживающих секретность армий мира.
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