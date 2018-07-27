Положите кошелек. Вещи, которые ни в коем случае нельзя поднимать на улице

Люди, которым удалось найти любую ценность на земле, считаются весьма удачливыми, но эксперты отмечают, что некоторые находки весьма опасно забирать себе. Над большинством прохожих чувство наживы и любопытство берут верх, а в итоге такое решение может привести к неприятным последствиям.

Оружие

Любой предмет, который можно использовать как орудие насилия, нельзя поднимать с земли. В такой ситуации легко можно попасть в руки мошенников, которые станут запугивать полицией или сами представятся правоохранителями. Настоящие бандиты вряд ли выпустят из рук пистолет или дорогое ружье, но вот нож вполне вероятно, поэтому лучше не трогать его, чтобы не объяснять как именно отпечатки пальцев попали на рукоятку. Драгоценности

Любое украшение, которое представляет ценность, лучше не поднимать с земли, чтобы не попасть в руки афериста. Находка может стать частью плана, согласно которому ее найдет еще один подставной человек, требуя разделить добычу и попросит денег. Доверчивые личности могут решить, что в ломбарде за драгоценность дадут куда больше, чем просит прохожий, но на самом деле находка всегда в таких ситуациях оказывается поддельной. Наушники

Наушники или гарнитуру можно сравнить с зубной щеткой, поскольку на них хранятся бактерии с тела их владельца. Нужно проявить осторожность в обращении с такими предметами и ни в коем случае не поднимать их с земли, чтобы предотвратить развитие серьезной ушной инфекции. Шприцы

Взаимодействовать с использованными шприцами или иглами без защиты категорически запрещается. Дело в том, что при прикосновении к таким предметам есть вероятность заражения опасными болезнями, например, вирусным гепатитом. Поэтому не стоит рисковать своим здоровьем даже ради того, чтобы убрать опасный предмет с дороги. Деньги

Согласно закону, любую находку нужно принести в отделение полиции, но даже по пути к органам власти человека, который нашел на улице настоящие ценности, могут поджидать опасности. Например, подставной очевидец может потребовать поделиться находкой или объявится владелец с заявлением о краже. Рация

Любое портативное устройство связи неразумно использовать по назначению. Известно несколько случаев, когда вызов по найденной рации приводил к масштабному взрыву. Такую находку лучше сразу отнести в отделение полиции. SIM-карта

Чужой номер телефона может стать причиной докучающих звонков от кредиторов, рекламных SMS-рассылок или прочих неприятных связей. Кроме того, если SIM-карта была выброшена с украденного телефона, в преступлении могут заподозрить того, кто ее подобрал.]]>