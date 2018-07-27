Власти Карелии взяли под госохрану кладбище с могилами предков экс-президента Финляндии

ПЕТРОЗАВОДСК , 27 июля. / ТАСС /. Власти Карелии включили в перечень выявленных объектов культурного наследия два исторических кладбища, расположенных в Лахденпохском районе республики. На одном из них покоятся родители Лаури Реландера — президента Финляндии в 1925-1931 годы, сообщили ТАСС в региональном Управлении по охране объектов культурного наследия.

"Кладбище при церкви Иоанна Предтечи XVI века и лютеранское кладбище XIX века с фундаментом церковно-приходской школы, которые расположены в районе поселка Отсанлахти, включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. На последнем захоронены родители и бабушка второго президента Финляндии Лаури Реландера. Объекты взяты под охрану государства", — сказала ведущий специалист управления Владислава Климова.

По ее словам, православное кладбище основали рядом с деревянной церковью Иоанна Предтечи, которая была сожжена во время русско-шведской войны. Некрополь сохранил свой исторический ландшафт и может рассматриваться как достопримечательное место, имеющее историко-мемориальную и ритуально этнографическую ценность. Перечень могил не сохранен, но остались надгробные камни. В 1894 году кладбище было официально закрыто, но в особых случаях захоронения производились здесь до 1920 года.

"Лютеранское кладбище было освящено в 1894 году, хотя захоронения производились еще ранее. Сохранился его план 1909 года, перечень и карта покупных могил. Сохранен исторический ландшафт, основные черты планировки, здесь насчитывается более 70 надгробий", — отметила Владислава Климова

По ее словам, в дальнейшем для данных объектов будут установлены границы территории и режимы использования. Ранее в перечень выявленных объектов истории включались лишь воинские кладбища, добавила представитель ведомства.