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В Ново-Переделкине построят новые дороги
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В Ново-Переделкине построят новые дороги 

Москва24 45 минут назад
Фото: Москва24
В районе пересечения Киевского шоссе с магистралью Солнцево — Бутово — Видное построят 4,7 километра новых дорог. Проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия.
Проект предусматривает строительство проезда от Киевского шоссе до проектируемого проезда № 6662 протяженностью 1,6 километра.
Также появится проезд от улицы Родниковая до магистрали «Солнцево — Бутово — Видное» — 1,4 километра. На нем организуют транспортную развязку с путепроводом и съездами-въездами (850 метров).
Кроме того, планируется организовать подъезды к торговым комплексам (350 метров), мост через реку Сетунь (80 метров), боковой проезд вдоль Киевского шоссе (300 метров) и проезд в районе пересечения улиц Шолохова и Новоорловская (150 метров).
По новым дорогам начнут ходить автобусы. На маршрутах установят четыре светофора и новые остановочные пункты с заездными карманами.
На регулируемых перекрестках и рядом с автобусными остановками обустроят наземные пешеходные переходы. Для велосипедистов на новых дорогах разметят велодорожки, предусмотрены тротуары для пешеходов.
Строительство дорог должно улучшить качество транспортного обслуживания жителей района Ново-Переделкино и поселения Московский. Проект планировки вынесут на публичные слушания.
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