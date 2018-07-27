Источник: Чавушоглу заявил Помпео, что Турцию нельзя запугать

"Вчера в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео наш господин министр заявил, что «мы не собираемся склоняться перед чьими-либо угрозами, а верховенство закона относится ко всем без исключения», — подчеркнул источник.

Ранее в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что Помпео в беседе с Чавушоглу в очередной раз потребовал от властей страны освободить пастора Эндрю Брансона

Протестантский пастор, проживавший в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО) — последователей мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена . 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

В четверг официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Турции, если Брансон не будет отпущен. Президент Дональд Трамп , по его словам, «ждет, когда пастор вернется в США», а «если этого не произойдет, они [Турция] могут ожидать введения санкций». Аналогичную позицию высказал и вице-президент Майкл Пенс