Жертва сериалов в Карелии пошла на грабеж с ножницами и в парике

Уборщица помешала женщине ограбить контору микрозаймов.

Жительница Медвежьегорска стала фигурантом уголовного дела после попытки ограбить микрокредитную организацию. Пенсионерка пошла на преступление, вооружившись ножницами, а, чтобы изменить внешность, надела парик.

Инцидент произошел в Медвежьегорске две недели назад. Как злоумышленница сообщила правоохранительным органам , она все выходные смотрела сериалы про бандитов, и в ее голове возник преступный план. Она отправилась в контору по выдаче микрозаймов: в офисе трудилась одна девушка, и пенсионерка рассудила, что та не сможет оказать сопротивление.

Женщина подготовилась к ограблению — положила в сумку ножницы, а для маскировки надела парик. Правда, с первого раза осуществить задуманное ей не удалось: она зашла в офис, поговорила с сотрудником и вышла. Затем, набравшись решимости, вернулась в помещение фирмы, протерла принесенной тряпкой ручку входной двери и со словами: «Я вообще-то грабить вас пришла», направилась к сейфу.

Впрочем, дойти до хранилища денег пенсионерка не сумела: ее вытолкала уборщица. После этого злоумышленница попыталась скрыться — убежала в парк, где выкинула парик в урну.

Ножницами она так и не попыталась воспользоваться. О попытке грабежа сообщили полиции. Стражи порядка установили личность женщины, задержали ее и нашли парик.

Как сообщил источник в правоохранительных органах Карелии, пенсионерка дала признательные показания и сказала, что намеревалась похитить 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту попытки грабежа.