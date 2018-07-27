Глеб Никитин: «Проект „Карта гостя“ открывает эру цифрового туризма в Нижегородской области»

ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр» внедряет на территории региона проект «Карта гостя» — широко используемый на мировом туристском рынке продукт. «Этот проект открывает эру цифрового туризма в Нижегородской области. Хочу сказать спасибо всем нашим партнерам, которые работали над данным проектом. Уверен, что наша партнерская сеть будет увеличиваться», — подчеркнул Глеб Никитин.

По «Карте гостя» будет доступно посещение более 20 музеев, скидки в более чем 30 ресторанах, неограниченное количество поездок на общественном транспорте в течение заданного срока (муниципальные автобусы, трамваи, троллейбусы, метро и поездка туда-обратно на канатной дороге), удобное мобильное приложение — путеводитель с подробной информацией, а также туристическая карта Нижнего Новгорода.

Директор департамента развития туризма и народных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин рассказал, что карта представляет собой «систему с открытым интерфейсом». «Это позволит нам добавлять в систему новые услуги. В мобильном приложении гость сможет поставить оценку удовлетворенности тем местом, где он побывал», — рассказал он.

«Карта гостя» Нижнего выделяется особо и представляет собой бесконтактную банковскую карту МИР/Maestro, на которой записан пакет туристических услуг. Карта изготовлена на производственной площадке «НоваКард» в Нижнем Новгороде в историческом здании Ромодановского вокзала. И это символично!», — отметил директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков.

Генеральный директор АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев подчеркнул, что Нижний Новгород стал первым российским городом, где запущен туристический проект многофункциональной карты на базе платежной системы «Мир».