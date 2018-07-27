Глеб Никитин: «Проект „Карта гостя“ открывает эру цифрового туризма в Нижегородской области» 

Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин на презентации проекта 27 июля.
ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр» внедряет на территории региона проект «Карта гостя» — широко используемый на мировом туристском рынке продукт. «Этот проект открывает эру цифрового туризма в Нижегородской области. Хочу сказать спасибо всем нашим партнерам, которые работали над данным проектом. Уверен, что наша партнерская сеть будет увеличиваться», — подчеркнул Глеб Никитин.
По «Карте гостя» будет доступно посещение более 20 музеев, скидки в более чем 30 ресторанах, неограниченное количество поездок на общественном транспорте в течение заданного срока (муниципальные автобусы, трамваи, троллейбусы, метро и поездка туда-обратно на канатной дороге), удобное мобильное приложение — путеводитель с подробной информацией, а также туристическая карта Нижнего Новгорода.
Директор департамента развития туризма и народных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин рассказал, что карта представляет собой «систему с открытым интерфейсом». «Это позволит нам добавлять в систему новые услуги. В мобильном приложении гость сможет поставить оценку удовлетворенности тем местом, где он побывал», — рассказал он.
Проект положительно оценили федеральные эксперты: замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова и зампредседателя комитета по науке, образованию и культуры Совета Федерации РФ Сергей Рыбаков. «Это уникальный проект. Нечто подобное есть только в Москве и Санкт-Петербурге», — отметила Гульназ Кадырова. «Я очень рад, что моя родина, мой регион (я родился в Гороховце) стал пионером этого важного, прорывного проекта», — подчеркнул Сергей Рыбаков.
«Карта гостя» Нижнего выделяется особо и представляет собой бесконтактную банковскую карту МИР/Maestro, на которой записан пакет туристических услуг. Карта изготовлена на производственной площадке «НоваКард» в Нижнем Новгороде в историческом здании Ромодановского вокзала. И это символично!», — отметил директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков.
Генеральный директор АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев подчеркнул, что Нижний Новгород стал первым российским городом, где запущен туристический проект многофункциональной карты на базе платежной системы «Мир».
«Выпускать предоплаченные карты будет «Газпромбанк», а получить их сможет каждый желающий после завершения пилотного проекта. При этом гостям города не придется ждать оформления карты в банке, ее можно будет приобрести моментально в Нижегородском туристско-информационном центре», — рассказал Владимир Комлев.
В презентации «Карты гостя» также приняли участие директор ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр» Сергей Яковлев, директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ Анна Гор и вице-президент ПАО «Газпромбанк» Евгений Коган.