К Дню Ленобласти в Выборге появится более 400 новых цветочных вазонов

Выборг продолжает преображаться. К 4 августа — дню Рождения Ленобласти в городе установят более 400 новых вазонов с цветами.

Как рассказали в пресс-службе района, в ближайшее время новые вазоны появятся на Ленинградском проспекте, Ленинградском шоссе, по всему периметру набережной Салакка-Лахти.

Напомним, что в этом году в городе проводятся масштабные работы по благоустройству: по всей центральной части города установлены новые светодиодные фонари, параллельно проходят работы по ремонту сетей ливневой канализации, открыто две новые детские площадки, завершаются работы на набережной, в парке Ленина, в Треугольном сквере, аллее на ул. Димитрова. Сквер мужества и Сквер молодежи будут благоустроены к сентябрю 2018 года.