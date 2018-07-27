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К Дню Ленобласти в Выборге появится более 400 новых цветочных вазонов
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К Дню Ленобласти в Выборге появится более 400 новых цветочных вазонов 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Выборг продолжает преображаться. К 4 августа — дню Рождения Ленобласти в городе установят более 400 новых вазонов с цветами.
Как рассказали в пресс-службе района, в ближайшее время новые вазоны появятся на Ленинградском проспекте, Ленинградском шоссе, по всему периметру набережной Салакка-Лахти.
Напомним, что в этом году в городе проводятся масштабные работы по благоустройству: по всей центральной части города установлены новые светодиодные фонари, параллельно проходят работы по ремонту сетей ливневой канализации, открыто две новые детские площадки, завершаются работы на набережной, в парке Ленина, в Треугольном сквере, аллее на ул. Димитрова. Сквер мужества и Сквер молодежи будут благоустроены к сентябрю 2018 года.
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