Блогеров собрали в одном месте

фото Михаил Мойсеянчик

В зале больше 30-ти человек — все они активные пользователи соцсетей: кто-то друг с другом знаком, а кому-то это предстояло сделать во время насыщенного общения. Большая часть из них, так или иначе, пересекалась на просторах Интернета, теперь же они «развиртуализировались».

Блогеров собрали в аудитории Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи, а организаторами выступили представители Молдумы при Законодательном Собрании Владимирской области

«Это наша первая встреча в рамках нового дискуссионного проекта «Разговор без галстуков — точка зрения». Мы пригласили популярных в различных сферах пользователей от путешествий до бизнесменов. Они лидеры мнений своего направления. На этой площадке они могут рассказать о своём «детище» и, возможно, завести новых друзей и деловые контакты», — говорит Полина Касаткина, председатель Молодежной думы при Законодательном Собрании

Организаторы отметили, что собрать совершенно разных людей, которые стали успешными в определённых соцсетях, было непросто, но с поставленной задачей они справились. Встреча прошла в формате открытого микрофона, то есть любой человек мог высказаться и рассказать о «фишках» ведения своего блога.

Отметим, что многие, кого позвали на встречу, блогерами себя не считают, а активное ведение соцсетей — это лишь канал продвижения личного бренда, продукта и себя. Если одни рассказывали о плюсах тех либо иных соцсетей, то другие отмечали минусы. Самый большой из них, пожалуй, тотальная накрутка из-за, которой реальная статистика блога попросту теряется.

Были на встрече и начинающие блогеры, которые только-только делают первые шаги в этом направление. Им, прежде всего, было интересно с чего нужно начать вести свои соцсети и как сделать их привлекательными для других пользователей. Конечно, были профессионалы своего дела, которые на блогах, наверное, многие удивятся, зарабатывают.

Сами лидеры мнений отмечают, что над своим «детищем» надо упорно работать, чтобы стать коммерчески успешным. А первое время всё же необходимо вложить в блог свою душу и тогда люди потянутся.

На встрече с блогерами присутствовал пресс-секретарь Заксобрания Владимирской области Николай Полидовец. Большую часть собрания он сидел и внимательно впитывал, возможно, уже известную информацию по социальным сетям, а, может быть, и почерпнул что-то новое.

«Я внимательно слушал каждого из вас. Вы все талантливы в своей сфере деятельности. Каждый может научить другого, а, возможно, уже делает это, как правильно продвигать себя и свою организацию в социальных сетях. Вы, безусловно, лидеры мнений и не считаться с блогерским сообществом, которое, в последнее время даёт большое количество информповодов, было бы не совсем логично. Желаю вам удачи и успехов», — отметил Николай Полидовец.

Организаторы пообещали, что это будет далеко не последняя встреча с блогерами в реальной жизни.