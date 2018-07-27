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Геронтологические кабинеты появятся в каждом лечебном учреждении
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Геронтологические кабинеты появятся в каждом лечебном учреждении 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Госдуму внесен законопроект о комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения. Документ закладывает основы гериатрической медицинской помощи, которые сейчас не оформлены законодательно, и устраняет законодательную и методическую межведомственную разобщенность учреждений здравоохранения и социальной защиты. Об этом сообщил автор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
«Если законопроект будет принят, геронтологические кабинеты появятся в каждом лечебном учреждении, к этой категории пациентов будет применяться особый подход. В настоящее время медучреждения не обязаны открывать гериатрические отделения в стационарах и гериатрические кабинеты в поликлиниках. Мы видим, что в субъектах такая работа ведется фрагментарно», — пояснил Medvestnik.ru Федот Тумусов.
Законопроектом оговаривается, что оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» проводится в плановой и неотложной форме в соответствии с установленной маршрутизацией порядками и стандартами оказания медицинской помощи, с учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам её оказания.
Гериатрическая помощь может оказываться в условиях стационара, дневного стационара, амбулаторно, на основе взаимодействия врача-гериатра и медицинских сестер, медицинских психологов, социальных работников. Могут также привлечь врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), других врачей — специалистов по соответствующему профилю, инструкторов-методистов по лечебной физкультуре, логопедов и других.
Оговаривается расширение сферы и увеличение объемов использования мобильных междисциплинарных гериатрических бригад и развитие взаимодействия государственных организаций с коммерческими и некоммерческими организациями, а также привлечение к оказанию помощи волонтеров.
По данным Российского геронтологического научно-клинического центра, 31 процент от 146-миллионного населения России составляют неработающие пенсионеры. Самая быстро увеличивающаяся группа населения — пожилые граждане от 75 до 84 лет (около 6 процентов населения). По прогнозам центра, в ближайшие годы количество пожилых людей, нуждающихся в постоянном медицинском и социальном уходе, возрастёт в 4 раза.
Напомним, первый геронтологический кабинет на Ямале открылся в июле 2017 года в Ноябрьске.
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