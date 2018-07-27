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В Воронежской области проверили, как соблюдаются права человека
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В Воронежской области проверили, как соблюдаются права человека 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Совет при президенте страны по развитию гражданского общества сегодня провёл в правительстве области выездное заседание.
В течение трёх дней специалисты вели приём граждан, а также посетили избирательные участки, медицинские и социальные учреждения и даже отделения системы исполнения наказаний. Участники совета раскритиковали работу районных отделений полиции. По их словам, задержанные жаловались на ненадлежащие условия содержания. Особое внимание, по мнению специалистов, стоит уделить трудоустройству заключённых. Многие изделия, созданные в местах лишения свободы, можно применять в сфере ЖКХ, считают участники совета. Также, по их словам, реформе должна подвергнуться и система работы с обращениями граждан — сейчас используют устаревший формат, который предусматривает долгий ответ. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев признал, что проблемы есть: — Я себе записал только 14 вопросов, которые нужно решить, они прозвучали в ходе выступления. Мои коллеги в ходе работы и особенно, когда проходил личный приём, приняли больше двухсот человек. Они тоже многое услышали и тоже смогут многое донести, в том числе и до меня. И мы, безусловно, постараемся сделать по-максимуму из того, что можем. Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сказал, что некоторые вопросы пришлось отложить на более поздние сроки: — Проблемы есть, безусловно, в том числе экологические. Но мы договорились, поскольку наш совет приехал сюда без нашей постоянной комиссии по экологическим правам, поэтому экологическую тему вынесли отдельно. И сюда приедет наша постоянная комиссия по экологическим правам, проведет здесь свою работу.
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