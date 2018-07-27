В Воронежской области проверили, как соблюдаются права человека

Совет при президенте страны по развитию гражданского общества сегодня провёл в правительстве области выездное заседание.

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