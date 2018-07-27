Точка продажи бахчевых культур откроется в Дмитровском 1 августа 

Сезон продаж арбузов и дынь стартует в Москве 1 августа. Точка продажи бахчевых культур откроется и в Дмитровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Северного округа.
— Торговля бахчевыми будет вестись в коричнево-бежевых палатках. Это единый установленный стандарт. Поставщиками чаще всего становятся регионы России — в столицу арбузы и дыни завозят из Астраханской и Волгоградской областей. Также поставки ведутся из Узбекистана, Казахстана, — отметил представитель префектуры.
Адрес бахчевого развала в Дмитровском районе: Дмитровское шоссе, владение 135. (мю)