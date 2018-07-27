Ещё
СМИ рассказали, каким будет американский истребитель F-15X
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ рассказали, каким будет американский истребитель F-15X 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Новый американский боевой истребитель F-15X, разработанный компанией Boeing для ВВС США, будет иметь одноместную кабину и множество новых видов оружия, включая противокорабельные ракеты.
Как передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на издание Defense One cо, Boeing и ВВС США уже полтора года ведут переговоры о замене истребителя F-15C/D новым передовым F-15X.
В сравнении с существующими моделями F-15, новый F-15X будет иметь улучшенную систему контроля полётом, дисплеи и радары, а также более мощные двигатели, который позволят выдерживать боевым самолётам высокую нагрузку.
Кроме того, известно F-15X будет только одноместным, а большие экраны цифрового дисплея заменят на аналоговые.
Также F-15X сможет нести противокорабельное оружие. Всего же боевой истребитель способен будет нести более 13 тыс. кг оружия.
При этом отмечается, что модель F-15X принесёт пользу модернизированным истребителям, в которые вложились союзники, среди которых: Катар, Саудовская Аравия, Сингапур и Южная Корея. Всего эти страны в общей сложности потратили около 5 млрд долл. на разработку новых технологий для своих самолётов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что американские сенаторы проголосовали за приостановку поставок F-35 Турции из-за намерения Эрдогана купить у России С-400.
Новости военных технологий: В Европе начали разрабатывать истребитель пятого поколения
Свободная пресса: последние новости
Китай снижает ставки НДС, чтобы не обирать свое население На Новороссийск надвигается мощный смерч Ведущая «Орла и Решки» выходит замуж за экс-солиста группы «Smash»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко121
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1007
Россияне остались без «кровавой Луны»38
Трудовые книжки попадут под запрет159
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня44
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение