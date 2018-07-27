СМИ рассказали, каким будет американский истребитель F-15X

Новый американский боевой истребитель F-15X, разработанный компанией Boeing для ВВС США , будет иметь одноместную кабину и множество новых видов оружия, включая противокорабельные ракеты.

Как передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на издание Defense One cо, Boeing и ВВС США уже полтора года ведут переговоры о замене истребителя F-15C/D новым передовым F-15X.

В сравнении с существующими моделями F-15, новый F-15X будет иметь улучшенную систему контроля полётом, дисплеи и радары, а также более мощные двигатели, который позволят выдерживать боевым самолётам высокую нагрузку.

Кроме того, известно F-15X будет только одноместным, а большие экраны цифрового дисплея заменят на аналоговые.

Также F-15X сможет нести противокорабельное оружие. Всего же боевой истребитель способен будет нести более 13 тыс. кг оружия.

Саудовская Аравия, Сингапур и При этом отмечается, что модель F-15X принесёт пользу модернизированным истребителям, в которые вложились союзники, среди которых: Катар Южная Корея . Всего эти страны в общей сложности потратили около 5 млрд долл. на разработку новых технологий для своих самолётов.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что американские сенаторы проголосовали за приостановку поставок F-35 Турции из-за намерения Эрдогана купить у России С-400.

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