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На бульваре Героев Отечества вторую неделю не работает фонтан
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На бульваре Героев Отечества вторую неделю не работает фонтан 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Жалобу сегодня, 27 июля, опубликовала пользователь социальной сети «ВКонтакте» Надежда Шустова в группе «Солнечный Саратов».
В комментариях под публикацией, некоторые жители предположили, что фонтан работает только по выходным, хотя большая часть комментаторов высказала мнение о том, что задумка с фонтаном была временной.
«Поработал и хватит, главное, что он существует. Сейчас подпишут налог за фонтаны в Саратове и включат», — прокомментировал пост один из пользователей.
Напомним, на открытии бульвара Героев Отечества, 31 мая этого года, присутствовал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Во время долгого ожидания главы региона, в холодную погоду, дети пять раз подряд исполнили танец под повторяющуюся песню «Капитан, капитан, улыбнитесь».
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