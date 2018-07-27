На бульваре Героев Отечества вторую неделю не работает фонтан 

Жалобу сегодня, 27 июля, опубликовала пользователь социальной сети «ВКонтакте» Надежда Шустова в группе «Солнечный Саратов».
В комментариях под публикацией, некоторые жители предположили, что фонтан работает только по выходным, хотя большая часть комментаторов высказала мнение о том, что задумка с фонтаном была временной.
«Поработал и хватит, главное, что он существует. Сейчас подпишут налог за фонтаны в Саратове и включат», — прокомментировал пост один из пользователей.
Напомним, на открытии бульвара Героев Отечества, 31 мая этого года, присутствовал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Во время долгого ожидания главы региона, в холодную погоду, дети пять раз подряд исполнили танец под повторяющуюся песню «Капитан, капитан, улыбнитесь».