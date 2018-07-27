На бульваре Героев Отечества вторую неделю не работает фонтан

Жалобу сегодня, 27 июля, опубликовала пользователь социальной сети «ВКонтакте» Надежда Шустова в группе «Солнечный Саратов».

В комментариях под публикацией, некоторые жители предположили, что фонтан работает только по выходным, хотя большая часть комментаторов высказала мнение о том, что задумка с фонтаном была временной.

«Поработал и хватит, главное, что он существует. Сейчас подпишут налог за фонтаны в Саратове и включат», — прокомментировал пост один из пользователей.