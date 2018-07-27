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«Сам не рад, что ляпнул»: Дмитрий Маликов пытается оправдаться после скандала в соцсетях
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«Сам не рад, что ляпнул»: Дмитрий Маликов пытается оправдаться после скандала в соцсетях 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@dmitriy_malikov«Сам не рад, что ляпнул»: Дмитрий Маликов пытается оправдаться после скандала в соцсетяхДмитрию Маликову (48), судя по всему, наскучил имидж интеллигентного музыканта. Недавно она начал вести Twitter, где делает весьма скандальные записи. Не о себе, а коллегах. Сначала Маликов прошелся по Ольге Бузовой, от творчества которой он не в восторге (вот удивительно!). А на днях поделился с читателями секретами успеха в шоу-бизнесе. По словам Маликова, нужно всего ничего:
Как достичь успеха в шоу-бизе? Все очень просто. Нужно либо пе*рильство, либо еврейство, а лучше — пе*рильное еврейство! У меня нет ни того, ни другого…
Три строчки обернулись для Маликова скандалом в сети. Его тут же обвинили во всех смертных грехах, включая гомофобию и антисемитизм. Причем, даже не коллеги, а подписчики. По их мнению, публичный человек не должен бросаться подобными словами. Уже вскоре музыкант удалил пост. А сегодня написал, что во всем виноваты… хакеры. Якобы его страницу, а также микроблог его дочери Стефании, взломали: «Друзья! На нашу семью усилились хакерские взломы. В частности, у моей дочери Стефании несколько дней не работает здесь страница. Мы работаем над восстановлением и надеемся, что все вернется! Оставайтесь с нами и будьте осторожны!». Большинство фолловеров в историю с хакерами не поверили, решив, что таким образом Маликов лишь пытается оправдаться.
@dmitriy_malikov
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