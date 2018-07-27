СМИ: «Челси» близок к подписанию двух игроков «Ювентуса»

Игроки «Ювентуса» Гонсало Игуаин и Даниэле Ругани в ближайшее время могут перейти в лондонский «Челси».

Об этом сообщает calciomercato.

Отмечается, что 28 июля представители «синих» обсудят с руководством «Ювентуса» детали трансфернов аргентинца и итальянца.

«Челси» хочет предложить за двух игроков около 90-100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Игуаин провел за «Ювентус» 50 матчей и забил 23 гола. Ругани выходил на поле 26 раз и забил 2 гола.

Напомним, ранее «Ювентус» уже отклонил предложение «Челси».