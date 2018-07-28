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«Милан» договорился об аренде Игуаина
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«Милан» договорился об аренде Игуаина 

LiveSport.Ru 27 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Милан» договорился с «Ювентусом» об условиях перехода аргентинского форварда Гонсало Игуаина.
Речь идет о годичной аренде за 15 миллионов евро с обязательством выкупа, сообщает Football Italia.
Отмечается, что Игуаин не хочет терять зарплату в размере 7,5 миллионов евро в год, ведь «россонери» предлагают ему меньший оклад.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов предложить аргентинцу четырехлетний контракт.
В ближайшие дни его брат и агент Николас прибудет в Италию для оформления перехода.
«Ювентус» заплатил «Наполи» за Игуаина 90 миллионов евро. За два года аргентинец провел в составе туринцев 105 матчей и забил 55 голов.
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