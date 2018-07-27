Жители Дальнего Востока смогут увидеть полную фазу затмения Луны

Жители Дальнего Востока смогут увидеть полную фазу затмения Луны, рассказал научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Евгений Зубко.

«Основной фактор, от которого будет зависеть наблюдение за затмением на Дальнем Востоке, — это погода. В регионе будет видна часть затмения. То есть в Хабаровске можно будет наблюдать, как Луна заходит в тень, а момент, когда выходит, — нет, так как она уже сядет за горизонт. Во Владивостоке это произойдёт еще раньше. Но полную фазу затмения увидеть можно», — приводит слова Зубко РИА Новости

Он также отметил, что «полное затмение Луны хорошо видно невооруженным глазом».

«Рекомендую посмотреть на Луну до того, как она зайдёт в тень, и когда она будет зарыта на 50%. Увидеть это можно будет отчетливо, так как процесс затмения — медленный и длится несколько часов. Вы его точно не пропустите», — сказал учёный.