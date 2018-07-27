Жители Дальнего Востока смогут увидеть полную фазу затмения Луны, рассказал научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Евгений Зубко.
«Основной фактор, от которого будет зависеть наблюдение за затмением на Дальнем Востоке, — это погода. В регионе будет видна часть затмения. То есть в Хабаровске можно будет наблюдать, как Луна заходит в тень, а момент, когда выходит, — нет, так как она уже сядет за горизонт. Во Владивостоке это произойдёт еще раньше. Но полную фазу затмения увидеть можно», — приводит слова Зубко РИА Новости.
Он также отметил, что «полное затмение Луны хорошо видно невооруженным глазом».
«Рекомендую посмотреть на Луну до того, как она зайдёт в тень, и когда она будет зарыта на 50%. Увидеть это можно будет отчетливо, так как процесс затмения — медленный и длится несколько часов. Вы его точно не пропустите», — сказал учёный.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что так называемую кровавую Луну можно будет наблюдать из любой точки Крыма в ночь на субботу, 27 июля. Продолжительность явления вместе с полутеневыми фазами составит 6 часов 18 минут.