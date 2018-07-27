Государственные управляющие организации успешно справляются с капремонтом

Подрядчик, выполняющий капитальный ремонт жилых домов, определяется в ходе конкурса. Помимо коммерческих организаций, в них участвуют также «Жилищники» разных районов. Вчера «ВМ» побывала в одном из домов в районе Котловка и проверила, насколько эффективно государственное бюджетное учреждение справляется с ремонтом.

Капремонт дома № 15, корпус 1, по Нагорной улице уже завершается, сдача назначена на конец августа этого года. Трехсекционная двенадцатиэтажка была построена в 1975 году, с советского времени дом не ремонтировался. В сентябре прошлого года на объект зашел «Жилищник» района Котловка, выигравший тендер на капремонт, и работа закипела.

— Капитальный ремонт включает в себя 16 видов работ, — рассказывает замдиректора ГБУ «Жилищник» района Котловка по капитальному ремонту Вадим Комса. — Основные мы уже выполнили, осталось 5 видов. Основной — это ремонт фасада, который должен завершиться 10 августа.

Вадим Комса провел экскурсию по дому, чтобы продемонстрировать, что было и как стало. В подвале уже смонтированы новые магистрали отопления. Систему запустили еще в октябре прошлого года, за зиму к ее работе не было ни одного нарекания. В небольшой комнатке сложены недавно срезанные приборы отопления — ржавые пыльные конвекторы, которые с трудом прогревали квартиры. Вадим Комса берет в руки трубу.

— Вы видим коррозию металла на трубопроводе холодной воды, это приводит к прорывам магистрали, протечкам, — говорит он, демонстрируя, как ржавчина разъела металл изнутри.

Все старые трубы по мере их накопления вывозятся на пункт приема металла, а полученные средства направляются на нужды «Жилищника».

Кровельные работы практически завершены. На крыше рабочие устанавливают новые ограждения, красят машинное отделение лифта.

— Немного нам дожди помешали, — отметил Вадим Комса. — Но из графика мы не выбились, все сдадим в срок.

Для «Жилищника» района Котловка дом на Нагорной — уже пятый объект, на котором учреждение выступает в качестве подрядчика при выполнении капитального ремонта. «Жилищники» других районов также принимают участие в тендерах.

— Все «Жилищники» Юго-Западного округа Москвы участвуют в конкурсных процедурах на общих правилах, — отметил заместитель начальника территориального управления Фонда капитального ремонта по Юго-Западному, Троицкому и Новомосковскому округам Эльхан Зейналов. — Мы как территориальное управление производим контроль работ.

Зейналов показывает толстую подшивку из документов — это техническое заключение, документ, в который по результатам обследования занесли пункты, по которым необходимо провести ремонт. На основе заключения разрабатывается проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу.

Жители дома участвуют в процессе капитального ремонта на всем его протяжении, в том числе и в приемке работ.

— Созывается комиссия, все проверяется согласно проекту и выполненным работам. Если есть замечания, они передаются подрядчику, устанавливается срок для их устранения. Кроме того, существует гарантийный срок — 5 лет, — в течение которого подрядчик несет обязательства по всем рекламациям, — подчеркнул Зейналов.

Сегодня в ЮЗАО и ТиНАО на стадии завершения капремонта находятся более сотни домов. Уже разыграны новые тендеры на ремонт более 200 домов, работы по которым выполнят в 2018–2020 годах. По словам Эльхана Зейналова, за весь период программы капитальный ремонт провели в 157 домах ТиНАО и 235 домах ЮЗАО. В работах участвуют «Жилищники» 12 районов, таких как Коньково, Академический, Гагаринский, Ломоносовский и других. Из 54 домов, отыгранных «Жилищниками», ремонт 26 уже завершен.