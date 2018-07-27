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США назвали самой опасной для родов страной в развитом мире
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США назвали самой опасной для родов страной в развитом мире 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 27 июл — Sputnik. По данным анализа документов по контролю за качеством медицинского обслуживания в больницах, США является на данный момент самой опасной страной для родов в развитом мире, сообщает РИА Новости. К такому выводу пришли американские СМИ, которые также провели интервью с 75 представителями родильных домов и изучили150 случаев неблагоприятных родов.
"Подавляющее большинство женщин в Америке рожают без проблем. Однако каждый год более 50 тысяч получают серьезные травмы, около 700 матерей умирают. По наиболее точным оценкам, половину смертей можно было бы предотвратить, половину травм не допустить, если бы женщинам оказали своевременную помощь", — отмечают журналисты.
В результате халатности медперсонала, женщины в США погибают от кровотечения, сердечных приступов или занесенных инфекций, а выжившие могут остаться парализованными или больше не смогут иметь детей.
Отмечается, что в ряде больниц менее 15 процентов женщин в тяжелом состоянии не получали рекомендованного лечения.
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