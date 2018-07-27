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Во «Внукове» обнаружили молоко и цыплят, которые могли быть заражены ящуром
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Во «Внукове» обнаружили молоко и цыплят, которые могли быть заражены ящуром 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконную попытку провезти молоко и цыплят, которые могли быть заражены ящуром, в багаже пассажиров из Узбекистана и Таджикистана, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«С 16 по 23 июля 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в пассажирском терминале международного аэропорта «Внуково» было приостановлено перемещение подконтрольной продукции, поступившей с нарушениями ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза и действующего ветеринарного законодательства РФ», — говорится в сообщении.
За этот период Россельхознадзор пресек попытки ввоза в ручной клади и багаже пассажиров из Республик Узбекистан и Таджикистан 10 партий молочной продукции и трех голов живых цыплят.
Продукция не имела ветеринарных сопроводительных документов и разрешений Россельхознадзора на ввоз из неблагополучных по заболеванию ящур регионов.
Все партии потенциально опасной молочной продукции уничтожены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Животные возвращены отправителю.
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