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Зампостпреда США в ООН: РФ не выполняет обязательства по созданию зоны деэскалации в Сирии
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Зампостпреда США в ООН: РФ не выполняет обязательства по созданию зоны деэскалации в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ООН, 27 июля. /ТАСС/. Россия не выполняет свое обязательство по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии, заявил в пятницу заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.
"Россия по-прежнему не выполняет свое обязательство по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии, — сказал он. — Если она действительно серьезно обеспокоена судьбой беженцев, она вместе с властями Сирии должна прекратить насилие и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся".
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Алексей Цыганков сообщил, что зону деэскалации на юго-западе Сирии с 27 июня покинули более 46 тыс. мирных жителей.
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