Зампостпреда США в ООН: РФ не выполняет обязательства по созданию зоны деэскалации в Сирии

"Россия по-прежнему не выполняет свое обязательство по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии, — сказал он. — Если она действительно серьезно обеспокоена судьбой беженцев, она вместе с властями Сирии должна прекратить насилие и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся".