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Лесные субботники пройдут в пятницу и субботу в 5 муниципалитетах Подмосковья
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Лесные субботники пройдут в пятницу и субботу в 5 муниципалитетах Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Госадмтехнадзор Московской области организовал субботники, во время которых будут убирать мусор в лесах, в пятницу и субботу такие субботники пройдут в пяти муниципалитетах Подмосковья, сообщила руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«Массированная атака на мусорные скопления в лесах организуется с привлечением неравнодушных граждан, волонтеров и общественников. Так, сегодня и завтра (27-28 июля — ред.) лесные субботники пройдут в пяти муниципальных образованиях Подмосковья. Сегодня спасать леса выйдут активисты Пушкинского муниципального района, а также городских округов Можайск, Красногорск и Ступино. Завтра общественники приглашены на очистку лесов от мусора в Хотьковском участковом лесничестве в Сергиевом Посаде», — сказала Витушева.
Она напомнила, что 21 июля в девяти муниципальных образованиях Московской области уже состоялись субботники, в которых приняли участие более 200 человек. Благодаря их помощи за один день из подмосковных лесов было вывезено 12 грузовиков, то есть, примерно 130 кубометров бытовых отходов.
Региональный штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора создан в конце июня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Штаб возглавила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. В состав штаба вошли представители Госадмтехнадзора, Минэкологии, Минтранса, Мингосуправления, Госжилинспекции, комитета лесного хозяйства и муниципалитетов.
За время работы штаба в лесах Подмосковья ликвидировано 484 свалки и навала отходов. На придорожных территориях в границах Подмосковья устранено свыше 800 скоплений отходов, установлено 46 барьерных ограждений и 35 запрещающих знаков. Всего в регионе за это время ликвидировано 8,7 тысячи мусорных куч.
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