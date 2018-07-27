На юго-востоке Москвы появились мониторы для видеосвязи с диспетчером

Часть уже установили в нескольких подъездах дома на Новомарьинской улице.

«АО «Мослифт» включилось в реализацию программы «Умный квартал». В трех подъездах дома 13 на ул. Новомарьинская (район Марьино) шесть лифтов заменят современными малошумными моделями «Стриж», которые разработаны и изготовлены АО «Мослифт». Уже заменено три лифта, по одному в каждом подъезде», — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства.

Что интересно, на панели управления в кабинах новых лифтов установлены видеокамера и монитор диагональю восемь дюймов, на котором отображаются параметры работы. (ис)