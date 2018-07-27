В Головинском районе идет активное благоустройство территории и ремонт асфальта

На территории Головинского района в ежедневном режиме ведется мониторинг подведомственной территории на предмет разрушения асфальтобетонного покрытия.

Отдельно хотелось бы отметить, что в ежегодном режиме выполняются значительные объемы ремонта асфальтобетонного покрытия (большие карты).

В 2018 году запланирован ремонт на 20 объектах площадью более 25 000 м2.

Также ремонт асфальтобетонного покрытия выполняется в рамках локальных реконструктивных мероприятий (на основании обращений жителей, ежедневных проверок, поручений вышестоящих организаций). Всего поступило 1549 поручений на площади 5903 м2.

Ремонт на 22 000 м2 будет выполнен в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.

Итого за 2018 г. планируется выполнения ремонта асфальтобетонного покрытия на площади 31 000 м2.

Данная работа ведется в ежедневном режиме. Срок окончания — летний период 2018 года.