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В Головинском районе идет активное благоустройство территории и ремонт асфальта
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В Головинском районе идет активное благоустройство территории и ремонт асфальта 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
На территории Головинского района в ежедневном режиме ведется мониторинг подведомственной территории на предмет разрушения асфальтобетонного покрытия.
Отдельно хотелось бы отметить, что в ежегодном режиме выполняются значительные объемы ремонта асфальтобетонного покрытия (большие карты).
В 2018 году запланирован ремонт на 20 объектах площадью более 25 000 м2.
Также ремонт асфальтобетонного покрытия выполняется в рамках локальных реконструктивных мероприятий (на основании обращений жителей, ежедневных проверок, поручений вышестоящих организаций). Всего поступило 1549 поручений на площади 5903 м2.
Ремонт на 22 000 м2 будет выполнен в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.
Итого за 2018 г. планируется выполнения ремонта асфальтобетонного покрытия на площади 31 000 м2.
Данная работа ведется в ежедневном режиме. Срок окончания — летний период 2018 года.
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