В Уфе пройдет форум под эгидой ЮНЕСКО

Уфе с 21 о 23 сентября пройдет третий Евразийский гуманитарный форум по вопросам культуры и народного творчества. Как сообщается в документах правительства Башкирии, событие состоится под эгидой ЮНЕСКО

Форум состоится в Конгресс-холле. Событие числится среди мероприятий, приуроченных к подготовке Всемирной фольлориады. Напомним, она пройдет в Уфе в 2020 году.

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