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В Уфе пройдет форум под эгидой ЮНЕСКО
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В Уфе пройдет форум под эгидой ЮНЕСКО 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе с 21 о 23 сентября пройдет третий Евразийский гуманитарный форум по вопросам культуры и народного творчества. Как сообщается в документах правительства Башкирии, событие состоится под эгидой ЮНЕСКО.
Вице-премьер Салават Сагитов назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятия. Сопредседателем стал ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
Форум состоится в Конгресс-холле. Событие числится среди мероприятий, приуроченных к подготовке Всемирной фольлориады. Напомним, она пройдет в Уфе в 2020 году.
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