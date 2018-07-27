Порядка 400 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню крещения Руси

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Московские власти разместят 400 праздничных плакатов к 1030-летней годовщине Крещения Руси, которая будет отмечаться 28 июля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Ко Дню Крещения Руси, который отмечается 28 июля, в Москве разработано специальное праздничное оформление. Столицу украсят 400 праздничных плакатов, размещенных на рекламных конструкциях, остановочных павильонах и афишных стендах", — говорится в сообщении.

Вечером на Новом Арбате покажут поздравительные ролики. «Вечером 28 июля на медиафасадах домов № 11, № 15, № 19 на Новом Арбате пройдет трансляция поздравительных видеороликов, посвященных этой дате. Горожане и гости столицы увидят изображения православных храмов, в том числе храма Христа Спасителя , и памятник князю Владимиру Великому на Боровицкой площади», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова

Князь Владимир (около 960-1015) — князь новгородский (970-988) и киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году. 28 июля уже несколько лет в разных странах, где есть православные общины, отмечается День Крещения Руси.