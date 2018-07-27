Четвёртый митинг против пенсионной реформы в Тюмени оказался самым провальным. И вот почему

Тюменцы открыто высказывают своё мнение о новом законопроекте. Основная мысль выступающих отражена на этот куске ватмана: «Мы не хотим умирать на работе!»

Итогом сегодняшнего митинга против пенсионной реформы, который состоялся в Комсомольском сквере, стало продолжение сбора подписей под резолюцией с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Как передаёт с места событий корерспондент 72.ru, на данный момент всего лишь 100 человек подписали документ. Это в 10 раз меньше, чем в этот понедельник, 23 июля. В чем причина такой низкой явки?

— В прошлый раз митинг был в самом центре города, а сейчас — почти на окраине. Добираться после работы по пробкам не совсем удобно, поэтому и людей пришло так мало. Вновь в основном собрались люди среднего возраста и пенсионеры. Молодых мало, хотя и их грядущие изменения напрямую касаются, — поделилась с 72.ru тюменка, выступающая против пенсионной реформы

Против даже некоторые непартийные. Но открыто говорят о своём недовольстве лишь единицы

Согласен с ней и кандидат на пост губернатора Тюменской области Иван Лемченко.

— Вопреки расхожим мнениям, в нашей партии довольно много молодых ребят. Но они в большинстве своём считают, что пенсионная реформа их никак не коснётся. Верят, в то, что пенсии станут выше, и продолжительность жизни увеличится. Но за счёт чего жить мы станем дольше? Посмотрите на прилавки магазинов: всё напичкано «химией», ничего натурального. Знаете, по стране собрано уже 40 тысяч подписей в поддержку сохранения нынешней возрастной планки выхода на пенсию. Надеюсь, власти нас услышат, — говорит представитель партии КПРФ

Такие открытки раздавали пришедшим на митинг организаторы. Как вам такое творение?

У многих выступавших на сцене речь была об одном: если пенсию будут увеличивать на 1000 рублей ежегодно, а НДС в 20% — забирать из личного бюджета пенсионеров 1500 рублей, то какой во всём этом толк для простых граждан? Ответа на этот вопрос пока нет.

К слову о молодёжи. Этот мальчишка сам напросился идти вместе с дедом на митинг. Гордо нёс флаг до сквера, внимательно слушал выступавших на сцене

Бывший пилот, а ныне — пенсионер Иван Михайлович больше всего возмущен идеей заставить женщин работать на восемь лет дольше.

— От такого предложения просто челюсть отвисает. И положение пенсионной реформы не вписывается ни в какую логическую схему. На женщинах и работа, и семья, а ещё стирка, уборка, готовка. А заставь их трудится до 63 лет, как они всё это выдержат? — рассуждает наш собеседник.

Сбор подписей продолжается. Организаторы уверяют: они устроят ещё один митинг. В центре. Если разрешат

Среди причин, по которым местные власти отказали в проведении этого митинга на Центральной площади — подготовка к празднованию Дня города. Но митингующих это не остановило: были и те, кто приехал из других городов.

— Вы понимаете, люди ведь просто-напросто до пенсии не доживут! Зачем повышать пенсионный возраст, где мы работать будем? Мне 29 лет, до недавнего времени работал в родном посёлке дворником за 8000 рублей в месяц. Речной флот у нас развалили, лесопилка почти заброшена. Ради того, чтобы выжить, пришлось переехать к маме в Тюмень . Надеюсь, тут будет лучше, смогу найти работу. А как дальше будет — даже думать страшно, — сетует Юрий, житель Иркутской области

Первый митинг прошёл 29 июня в сквере Комсомольском. Изначально противники пенсионной реформы планировали протестовать на Центральной площади, но горадминистрация предложила им отправиться на эту площадку, что тюменцы и сделали.

Через несколько дней, 3 июля, горожане устроили митинг уже на Центральной площади. Но в тот день власти провели там фестиваль уличных театров «Сны улиц». Такое соседство понравилось не всем.

На прошлой неделе закон о значительном повышении пенсионного возраста приняли в первом чтении. За него проголосовали 328 депутатов госдумы . Поддержали реформу и тюменские власти. Региональное правительство во главе с Александром Моором и областная дума направили в Москву положительные отзывы по законопроекту, тем самым одобрив повышение пенсионного возраста для мужчин на пять лет — с 60 до 65, а для женщин на восемь лет — с 55 до 63. До этого тюменские депутаты и общественники пытались убедить простых горожан, что пенсионная реформа — это на самом деле круто, а мы сделали подборку 7 тезисов в поддержку повышения пенсионного возраста. Но их доводы оказались неубедительными. Читатели 72.ru оставили около трехсот гневных и сердитых комментариев, самые яркие из которых мы опубликовали в отдельной подборке. Согласны с ними?

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