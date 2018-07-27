Ещё
Четвёртый митинг против пенсионной реформы в Тюмени оказался самым провальным. И вот почему
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четвёртый митинг против пенсионной реформы в Тюмени оказался самым провальным. И вот почему 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюменцы открыто высказывают своё мнение о новом законопроекте. Основная мысль выступающих отражена на этот куске ватмана: «Мы не хотим умирать на работе!»
Итогом сегодняшнего митинга против пенсионной реформы, который состоялся в Комсомольском сквере, стало продолжение сбора подписей под резолюцией с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Как передаёт с места событий корерспондент 72.ru, на данный момент всего лишь 100 человек подписали документ. Это в 10 раз меньше, чем в этот понедельник, 23 июля. В чем причина такой низкой явки?
— В прошлый раз митинг был в самом центре города, а сейчас — почти на окраине. Добираться после работы по пробкам не совсем удобно, поэтому и людей пришло так мало. Вновь в основном собрались люди среднего возраста и пенсионеры. Молодых мало, хотя и их грядущие изменения напрямую касаются, — поделилась с 72.ru тюменка, выступающая против пенсионной реформы
Против даже некоторые непартийные. Но открыто говорят о своём недовольстве лишь единицы
Согласен с ней и кандидат на пост губернатора Тюменской области Иван Лемченко.
— Вопреки расхожим мнениям, в нашей партии довольно много молодых ребят. Но они в большинстве своём считают, что пенсионная реформа их никак не коснётся. Верят, в то, что пенсии станут выше, и продолжительность жизни увеличится. Но за счёт чего жить мы станем дольше? Посмотрите на прилавки магазинов: всё напичкано «химией», ничего натурального. Знаете, по стране собрано уже 40 тысяч подписей в поддержку сохранения нынешней возрастной планки выхода на пенсию. Надеюсь, власти нас услышат, — говорит представитель партии КПРФ.
Такие открытки раздавали пришедшим на митинг организаторы. Как вам такое творение?
У многих выступавших на сцене речь была об одном: если пенсию будут увеличивать на 1000 рублей ежегодно, а НДС в 20% — забирать из личного бюджета пенсионеров 1500 рублей, то какой во всём этом толк для простых граждан? Ответа на этот вопрос пока нет.
К слову о молодёжи. Этот мальчишка сам напросился идти вместе с дедом на митинг. Гордо нёс флаг до сквера, внимательно слушал выступавших на сцене
Бывший пилот, а ныне — пенсионер Иван Михайлович больше всего возмущен идеей заставить женщин работать на восемь лет дольше.
— От такого предложения просто челюсть отвисает. И положение пенсионной реформы не вписывается ни в какую логическую схему. На женщинах и работа, и семья, а ещё стирка, уборка, готовка. А заставь их трудится до 63 лет, как они всё это выдержат? — рассуждает наш собеседник.
Сбор подписей продолжается. Организаторы уверяют: они устроят ещё один митинг. В центре. Если разрешат
Среди причин, по которым местные власти отказали в проведении этого митинга на Центральной площади — подготовка к празднованию Дня города. Но митингующих это не остановило: были и те, кто приехал из других городов.
— Вы понимаете, люди ведь просто-напросто до пенсии не доживут! Зачем повышать пенсионный возраст, где мы работать будем? Мне 29 лет, до недавнего времени работал в родном посёлке дворником за 8000 рублей в месяц. Речной флот у нас развалили, лесопилка почти заброшена. Ради того, чтобы выжить, пришлось переехать к маме в Тюмень. Надеюсь, тут будет лучше, смогу найти работу. А как дальше будет — даже думать страшно, — сетует Юрий, житель Иркутской области.
Первый митинг прошёл 29 июня в сквере Комсомольском. Изначально противники пенсионной реформы планировали протестовать на Центральной площади, но горадминистрация предложила им отправиться на эту площадку, что тюменцы и сделали.
Через несколько дней, 3 июля, горожане устроили митинг уже на Центральной площади. Но в тот день власти провели там фестиваль уличных театров «Сны улиц». Такое соседство понравилось не всем.
На прошлой неделе закон о значительном повышении пенсионного возраста приняли в первом чтении. За него проголосовали 328 депутатов госдумы. Поддержали реформу и тюменские власти. Региональное правительство во главе с Александром Моором и областная дума направили в Москву положительные отзывы по законопроекту, тем самым одобрив повышение пенсионного возраста для мужчин на пять лет — с 60 до 65, а для женщин на восемь лет — с 55 до 63. До этого тюменские депутаты и общественники пытались убедить простых горожан, что пенсионная реформа — это на самом деле круто, а мы сделали подборку 7 тезисов в поддержку повышения пенсионного возраста. Но их доводы оказались неубедительными. Читатели 72.ru оставили около трехсот гневных и сердитых комментариев, самые яркие из которых мы опубликовали в отдельной подборке. Согласны с ними?
Почему вы не пришли на сегодняшний митинг?
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Считаю, что ерунда это всё! У меня есть дела поважнееУвы, но эти митинги бесполезны и ничего не изменятНе захотелось ехать по пробкам в этот скверНе удалось успеть добраться сюда вовремяКак это не пришли? Пришли! И подпись поставили
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования
72.ru: последние новости
Самое длительное за последние 100 лет лунное затмение тюменцы увидят без телескопа и бинокля Тысяча тюменцев подписались против повышения пенсионного возраста Тюменские пожарные спасли цирковую слониху Ранго от сильной зубной боли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети296
Трамп дал ответ на приглашение Путина103
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной767
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта216
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий760
Новости партнеров
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение