Жителю Аргаяша грозит 20 лет тюрьмы за выращивание конопли

Задержание 51-летнего преступника прошло при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром». Южноуралец выращивал коноплю в помещении, располагающемся в самом центре села. В последствии он сбывал наркотики.

«Изъято 11 картонных коробок с сухим веществом растительного происхождения зелёного цвета и 35 горшков с растениями, схожими с коноплёй. Экспертизой установлено, что вещество является наркотическим средством — марихуаной весом около 6 кг», — уточнили силовики.

По факту незаконного производства и сбыт наркотических средств, а также незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства, возбуждены уголовные дела. Санкции двух статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати и восьми лет, соответственно. Подозреваемый заключён под стражу.