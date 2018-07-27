Ещё
QIWI позвала к себе работать уволенных за мемы работников банков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

QIWI позвала к себе работать уволенных за мемы работников банков 

Банки.ру 1 час назад
Российский платежный сервис QIWI позвал на собеседование IT-работников, «уволенных за мемы в переписке». Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Facebook.
В сообщении QIWI подчеркивается, что в чатах компании можно «шутить как угодно, особенно „ленивым постхипстерам“.
Ранее стало известно о том, что Тинькофф Банк уволил десять сотрудников за неуместные шутки в корпоративном чате. При этом основатель банка Олег Тиньков посоветовал одному из уволенных работников перейти работать в »Яндекс» и назвал его «расслабленным постхипстером».
«Поддерживать такую «культуру» любят в «Яндекс» — вот туда и иди, они там любят разводить балаганы и нянчиться с «новым поколением айтишников». Надеюсь, тебе и другим расслабленным постхипстерам это будет хороший урок», — написал Тиньков.
Новость
Банки.ру: последние новости
АСВ начинает выплату 17,8 млрд рублей страховки вкладчикам Газбанка 7 дурацких правил ОСАГО АСВ назвало банки-агенты для выплат вкладчикам Тагилбанка и Южного Регионального Банка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп дал ответ на приглашение Путина102
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети284
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной763
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта212
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий761
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение