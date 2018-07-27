Коммунисты в Ленобласти похитили «капсулу времени»?

городе Луга Ленобласти ходят слухи, что извлеченное 23 июля из бетонной колонны в честь 50-летия ВЛКСМ послание комсомольцев 1968 года к потомкам (то есть к сегодняшним жителям Луги XXI века), вынули члены районного отделения КПРФ

Якобы, это письмо они вскрыли и переписали на собственный лад, а оригинал спрятали в сейфе. «Просто запись пятидесятилетней давности стерлась, а надо поддержать советскую легенду»; «Что-то не слишком коммуничтически идейное там, как видно, написано», «Может, открыли, а там: „Ну что, допрыгались, голубчики!?“, — гадают люди в соцсетях. „Лужане! „Капсулу времени“ открыли сегодня без нас! Ну как так-то?! Ведь интересно что там написано. Вскрытие должно ведь быть при всех, в торжественной обстановке…“, — отозвались на извлечение капсулы люди на страничке в сосцсети „Подслушано в городе Луга“.

Комментарий: изъяли на время

Коммунисты уверяют, что не то что послание, даже капсулу не вскрывали — оставили это до осени — векового юбилея комсомола.

»Все проще, чем думают люди: колонну в городе собираются реставрировать, вот и вынули капсулу, а после рестарации снова спрячут, — прокомментировал извлечение письма источник «ФедералПресс» в руководстве Лужского района. — Надо было открыто народ проинформировать о том, почему на время «письмо потомкам» спрятали. Тогда не возникли бы слухи».

Напомним, что 5 августа, на следующий день после Дня Ленинградской области, Луге исполнится 241 год. А ВЛКСМ 29 октября будет отмечать 100-летний юбилей.