Областной суд может «погасить» горячую политическую точку на Среднем Урале 

Поселок Малышева, известный противостоянием администрации и оппозиционных депутатов местной думы, может утратить статус «горячей точки». В таком случае демарш оппозиционеров, которые подали заявления о выходе из думы с целью ее роспуска, закончится их полным уходом с политической сцены. Судьба поселка находится в руках Свердловского облсуда, который во вторник примет решение по делу о признании неправомочным нынешнего состава местной думы. Если думу не распустят, судачат сплетники, «партия» главы поселка Марии Рубцовой имеет все шансы получить контроль над представительным органом после довыборов, которые состоятся в сентябре. По слухам, практически все кандидаты в той или иной степени лояльны администрации. Если же суд поддержит оппозицию, Рубцовой предстоит новый раунд борьбы с неясным исходом.
Комментарии: заседание состоится
Как сообщается на официальном сайте суда, рассмотрение дела по иску экс-депутата от «Справедливой России» Натальи Пантелеевой состоится 31 июля в 10:30.