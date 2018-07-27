Органам МСУ хотят разрешить составлять протоколы за нарушение правил размещения рекламы

Правительство подготовило законопроект, по которому органы местного самоуправления получат право составлять административные протоколы за нарушение правил размещения наружной рекламы. Документ есть в распоряжении « Парламентской газеты ».

Инициатива предусматривает внесение поправок в часть 7 статьи 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно документу, должностные органы местного самоуправления, перечень которых устанавливается законами субъектов РФ, получат право составлять административные протоколы за нарушение правил размещения наружной рекламы (предусмотрены частью 1 статьей 14.3 КоАП).

В настоящее время контроль за подобными нарушениями возложен на территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которые расположены в столицах субъектов.

Нарушение может быть зарегистрировано ФАС на основании заявления или в ходе плановых выездных проверок, поскольку места размещения рекламы удалены от столиц субъектов, что затрудняет выявление административных правонарушений в сфере законодательства при размещении наружной рекламы, говорится в пояснении к проекту.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить эффективность осуществления государственного надзора в сфере законодательства РФ о рекламе, выявления и предупреждения нарушения законодательства РФ о рекламе, а также пресечения фактов ненадлежащей рекламы», — уверены авторы инициативы.

Также отмечается, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.