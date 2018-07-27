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В Минобороны оценили ситуацию в сирийском лагере «Рукбан»
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В Минобороны оценили ситуацию в сирийском лагере «Рукбан» 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. МО РФ О СИТУАЦИИ В ЛАГЕРЕ «РУКБАН» В САР: ИЗ-ЗА ПОЗИЦИИ США БЕЖЕНЦАМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЗАТРУДНЕН ДОСТУП К ГУМПОМОЩИ, А ТАКЖЕ ВЫХОД К МЕСТАМ ПРОЖИВАНИЯ
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