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Окружной депутат нацелился на захват муниципального парка в Сургуте
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Окружной депутат нацелился на захват муниципального парка в Сургуте 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ходят слухи, что замороженный было вопрос о судьбе городского парка «За Саймой» в ближайшее время снова может оказаться в информационном поле. На этот раз тема может всплыть в связи с планами депутата думы Югры, бизнесмена Рината Айсина взять территорию парка в концессию.
Подобное соглашение подконтрольная парламентарию фирма уже подписала с администрацией города в отношении парковой зоны в 45-ом микрорайоне. Теперь, рассказывают слухмейкеры, региональный депутат нацелился на зеленую зону в самом центре города. По их словам, Айсина совершенно не смущает тот факт, что на территории парка планировалось создание особо охраняемой природной зоны и первого в Югре ботанического сада под кураторством Сургутского госуниверситета.
Как сообщают информированные источники, в разговоре с сотрудниками вуза депутат заявил, что вопрос об отмене постановления уже решен, и, по сути, ему ничто не мешает зайти на территорию.
Комментарий: сургутяне не хотят перемен в парке
«Был проведен опрос, в ходе которого жители города выразили свое мнение. Они хотят сохранить парк «За Саймой» в том виде, в котором он существует сейчас. Мы в своих решениях всегда руководствуемся именно мнением сургутян», — заявила председатель думы Надежда Красноярова.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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