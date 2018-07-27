Окружной депутат нацелился на захват муниципального парка в Сургуте

Ходят слухи, что замороженный было вопрос о судьбе городского парка «За Саймой» в ближайшее время снова может оказаться в информационном поле. На этот раз тема может всплыть в связи с планами депутата думы Югры , бизнесмена Рината Айсина взять территорию парка в концессию.

Подобное соглашение подконтрольная парламентарию фирма уже подписала с администрацией города в отношении парковой зоны в 45-ом микрорайоне. Теперь, рассказывают слухмейкеры, региональный депутат нацелился на зеленую зону в самом центре города. По их словам, Айсина совершенно не смущает тот факт, что на территории парка планировалось создание особо охраняемой природной зоны и первого в Югре ботанического сада под кураторством Сургутского госуниверситета.

Как сообщают информированные источники, в разговоре с сотрудниками вуза депутат заявил, что вопрос об отмене постановления уже решен, и, по сути, ему ничто не мешает зайти на территорию.

Комментарий: сургутяне не хотят перемен в парке