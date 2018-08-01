В Армении в международном конкурсе «Воин Содружества-2018» определился самый меткий участник на этапе «Снайпер»

Каждый стрелок-участник на дальности 100 м поражал за три минуты из автомата три мишени 15 патронами, по 5 патронов на каждую мишень из положения лежа, с колена и стоя.

На высокогорном полигоне учебного центра (Тавушская область) Минобороны Республики Армения в ходе международного конкурса «Воин Содружества-2018» прошел очередной этап в состязании среди участников на самого меткого военнослужащего — «Снайпер».

На данном этапе конкурса по огневой подготовке военнослужащие мужского и женского пола соревнуются в умении метко стрелять по мишеням из автомата Калашникова АК-74.

Каждый стрелок-участник должен на дальности 100 метров поразить за три минуты из автомата три мишени 15 патронами, по 5 патронов на каждую мишень из положения лежа, с колена и стоя.

По итогам предыдущих пройденных этапов «Атлет», «Эрудит» и «Профессионал»

В тройке призеров по стрельбе среди женщин стала сержант контрактной службы Лилия Даутова из состава команды ВС РФ

В командном зачете команда Российской Федерации вместе с командой из Армении занимают почетное третье место.

По результатам еще двух этапов «Снайпер», «Кавалер» («Сударыня») судейской коллегией Конкурса будут определены победители и призеры международных соревнований «Воин содружества-2018».