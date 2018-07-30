Ещё
Участники международного конкурса «Воин содружества-2018» посетили достопримечательности Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники международного конкурса «Воин содружества-2018» посетили достопримечательности Армении 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнующиеся в военно-профессиональном мастерстве познакомились с историей, традициями и культурой республики.
Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) вместе с участниками международного конкурса военно-профессионального мастерства «Воин содружества-2018» посетили достопримечательности Армении.
Участники конкурса имеют возможность не только побороться за звание лучшего «Воина содружества-2018» и перенять передовой опыт своих коллег, но и познакомиться с культурой, историей государства — организатора конкурса и традициями его народа.
Военнослужащие посетили музеи, посвященные Великой Отечественной войне, а также национальный и исторический, музей армянской архитектуры и древних рукописей «Матенадаран», мемориальный комплекс «Сардарапат», посвящённый 100-летию победы в Сардарапатском сражении и провозглашению Первой Республики, исторический и духовный комплексы «Цицернакабе?рд» («крепость ласточки») и святой Эчмиадзин.
и обороны государств-участников СНГ.
ТК «Звезда»: последние новости
Создатели «Симпсонов» и «Футурамы» показали трейлер новый мультсериала «Разочарование» «Любовь к армии – это врожденный инстинкт»: журналисты из Китая сняли сюжет о корреспонденте «Звезды» Александре Селезеневой На полигоне Корла состоялось торжественное открытие конкурсов АрМИ-2018
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости32
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле304
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве211
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста359
Украина проиграла России в ВТО51
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Происшествия
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение