Участники международного конкурса «Воин содружества-2018» посетили достопримечательности Армении

Соревнующиеся в военно-профессиональном мастерстве познакомились с историей, традициями и культурой республики.

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) вместе с участниками международного конкурса военно-профессионального мастерства «Воин содружества-2018» посетили достопримечательности Армении

Участники конкурса имеют возможность не только побороться за звание лучшего «Воина содружества-2018» и перенять передовой опыт своих коллег, но и познакомиться с культурой, историей государства — организатора конкурса и традициями его народа.

Военнослужащие посетили музеи, посвященные Великой Отечественной войне, а также национальный и исторический, музей армянской архитектуры и древних рукописей «Матенадаран», мемориальный комплекс «Сардарапат», посвящённый 100-летию победы в Сардарапатском сражении и провозглашению Первой Республики, исторический и духовный комплексы «Цицернакабе?рд» («крепость ласточки») и святой Эчмиадзин.

и обороны государств-участников СНГ.