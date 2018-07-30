Стрельба из автомата и метание гранат в условиях экстремальной жары: как проходит первый этап конкурса «Воин содружества»

Конкурса «Воин содружества» проходит в рамках АрМИ-2018 с 29 июля по 12 августа в Армении

В Армении начался первый этап конкурса «Воин содружества», который проходит в рамках Армейских международных игр. В ходе состязания, получившего название «Атлет», военнослужащие соревновались в подтягивании на перекладине, преодолении горной полосы препятствий, метании гранат и холодного оружия на точность и дальность, а также стрельбе из автомата Калашникова.

Дополнительным испытанием для участников конкурса стала жаркая погода. Температура воздуха в республике поднялась до +35°С. При это соревнования проходили на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.