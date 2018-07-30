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Стрельба из автомата и метание гранат в условиях экстремальной жары: как проходит первый этап конкурса «Воин содружества»
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Стрельба из автомата и метание гранат в условиях экстремальной жары: как проходит первый этап конкурса «Воин содружества» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Конкурса «Воин содружества» проходит в рамках АрМИ-2018 с 29 июля по 12 августа в Армении.
В Армении начался первый этап конкурса «Воин содружества», который проходит в рамках Армейских международных игр. В ходе состязания, получившего название «Атлет», военнослужащие соревновались в подтягивании на перекладине, преодолении горной полосы препятствий, метании гранат и холодного оружия на точность и дальность, а также стрельбе из автомата Калашникова.
Дополнительным испытанием для участников конкурса стала жаркая погода. Температура воздуха в республике поднялась до +35°С. При это соревнования проходили на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.
В конкурсе «Воин содружества» принимают участие солдаты, матросы, сержанты и старшины вооруженных сил стран СНГ и команд из Греции и Ирана. Завершится состязание 12 августа.
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