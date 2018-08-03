Корреспондент «Звезды» проползла под колючей проволокой на конкурсе «Воин содружества» в Армении

Специальный корреспондент «Звезды» Мария Осипова рассказала о церемонии закрытия конкурса «Воин содружества» в Армении , которая проходит в рамках армейских международных игр.

Военнослужащие из разных стран соревновались в метании гранат и холодного оружия, а также в преодолении горной полосы препятствий и стрельбе из автоматов.

Белоруссии, Иран. Один из этапов конкурса проходил в Ереване в момент, когда там было +42 градуса. В этом году конкурс «Воин содружества» впервые вышел за рамки СНГ. Помимо России Казахстана и Армении к конкурсу присоединились Греция

Участники соревновались между собой на полосе препятствий — преодолевали рвы, бросали гранаты, преодолевали предполагаемые водные преграды, разбирали и собирали автоматы на скорость. Причем в конкурсе участвовали и девушки.

Со стороны самым сложным показался этап, где нужно было проползти под колючей проволокой — это в 35-градусную жару. С полной амуницией «Звезда» тоже попробовала на себе, каково было участникам конкурса.

«Главное — преодолеть 20 метров. Если зацепился одеждой или волосами — выпутываться нужно самостоятельно», — поделилась впечатлениями Мария Осипова.

До этого участники соревновались между собой в метании муляжей гранат Ф-1 весом по 600 граммов каждая. Соревновались в метании на точность и на дальность — это тоже оказалось не так просто, как выглядело со стороны.

В стрельбе из автомата некоторые сложности возникли у команд из Ирана и Греции, так как с АК-74 они до этого едва ли сталкивались. На помощь приходили участники из России и Белоруссии — они помогали собрать и разобрать автомат, показывали, в каком положении удобнее из него стрелять.

И расставил все точки над «и» конкурс талантов — здесь участники доказали, что могут хорошо не только метать ножи и бегать с автоматами, но и прекрасно петь, танцевать и читать стихи. Здесь поразили всех участники из Казахстана — они не только профессионально исполнили песни, но и привезли с собой красные костюмы, и заняли первое место по всем конкурсам. Команда из России оказалась на четвертом месте.