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Корреспондент «Звезды» проползла под колючей проволокой на конкурсе «Воин содружества» в Армении
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Корреспондент «Звезды» проползла под колючей проволокой на конкурсе «Воин содружества» в Армении 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специальный корреспондент «Звезды» Мария Осипова рассказала о церемонии закрытия конкурса «Воин содружества» в Армении, которая проходит в рамках армейских международных игр.
Военнослужащие из разных стран соревновались в метании гранат и холодного оружия, а также в преодолении горной полосы препятствий и стрельбе из автоматов.
Один из этапов конкурса проходил в Ереване в момент, когда там было +42 градуса. В этом году конкурс «Воин содружества» впервые вышел за рамки СНГ. Помимо России, Белоруссии, Казахстана и Армении к конкурсу присоединились Греция и Иран.
Участники соревновались между собой на полосе препятствий — преодолевали рвы, бросали гранаты, преодолевали предполагаемые водные преграды, разбирали и собирали автоматы на скорость. Причем в конкурсе участвовали и девушки.
Со стороны самым сложным показался этап, где нужно было проползти под колючей проволокой — это в 35-градусную жару. С полной амуницией «Звезда» тоже попробовала на себе, каково было участникам конкурса.
«Главное — преодолеть 20 метров. Если зацепился одеждой или волосами — выпутываться нужно самостоятельно», — поделилась впечатлениями Мария Осипова.
До этого участники соревновались между собой в метании муляжей гранат Ф-1 весом по 600 граммов каждая. Соревновались в метании на точность и на дальность — это тоже оказалось не так просто, как выглядело со стороны.
В стрельбе из автомата некоторые сложности возникли у команд из Ирана и Греции, так как с АК-74 они до этого едва ли сталкивались. На помощь приходили участники из России и Белоруссии — они помогали собрать и разобрать автомат, показывали, в каком положении удобнее из него стрелять.
И расставил все точки над «и» конкурс талантов — здесь участники доказали, что могут хорошо не только метать ножи и бегать с автоматами, но и прекрасно петь, танцевать и читать стихи. Здесь поразили всех участники из Казахстана — они не только профессионально исполнили песни, но и привезли с собой красные костюмы, и заняли первое место по всем конкурсам. Команда из России оказалась на четвертом месте.
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