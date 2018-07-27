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«Магнит» провел «Редизайн 2.0» в своих магазинах
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«Магнит» провел «Редизайн 2.0» в своих магазинах 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Ранее все форматы магазинов «Магнит» стремительно теряли выручку. Этим и было вызвано желание руководства провести серию изменений. Старт положили изменения визуального облика магазина, но теперь обновления касаются не только внешнего вида, сообщают «Ведомости».
«Магнит» пересмотрел график обновлений, начал ориентироваться на правильные локации, пояснила Ольга Наумова, гендиректор «Магнит». Сейчас, по ее словам, обновлено 43% магазинов у дома,
т. е.
около 5400 точек.
«Мы «докручиваем» нашу модель, чтобы найти самый привлекательный вариант для покупателя», — говорит она.
После первого редизайна в магазинах у дома появились специальные места для промоакций, выделено больше площадей для фруктов, овощей, обновлен ремонт и цветовая гамма.
Редизайн 2.0  Теперь о косметических изменениях речь не идет. Руководство затеяло масштабный проект: был обновлен ассортимент, разработаны новые и интересные промоакции, введена кластеризация объектов, маркетинг компании также решили разнообразить.
Ольга Наумова, гендиректор «Магнит»:
"Убрали неэффективные акции, когда прирост продаж был несоизмерим со скидкой. В июле обновили календарь акций, отсеяли слабые категории. Мы также пересмотрели план по собственным акциям. Изменения такой крупной компании, как «Магнит», невозможно завершить в одночасье, поэтому трансформация займет какое-то время".
Сообщается, что руководство «Магнита» рассчитывает увидеть улучшения уже в этом году.
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