Лунатик во сне закупает гели для душа, а когда пытается их вернуть, снова засыпает

46-летний Марк Дойл из Шотландии потратил почти 200 фунтов (более 15 тысяч рублей) в попытках вернуть в супермаркет гели для душа, воск для эпиляции и губки для ванной. Марк купил все это во сне — у мужчины лунатизм. Когда Марк проснулся и пришел в супермаркет, чтобы вернуть товар, то внезапно уснул — ведь у него еще и нарколепсия (страдающие ею люди внезапно засыпают при любых обстоятельствах). Так повторилось четыре раза. Засыпая, Марк прохаживался мимо витрин и снова что-то покупал.

Как пишет британское издание Metro, Марк страдает лунатизмом всю жизнь, но две недели в магазине Savers в Глазго стали одними из худших в его жизни и принесли лишь бессмысленные траты.

«Когда я проснулся, то заметил, что потратил более 100 фунтов стерлингов на такие вещи, как дезодорант, губки для ванной, гель для душа, воск для волос, — цитирует издание Марка Дойла. — Потом я пошел их возвращать, но в итоге купил туалетные принадлежности стоимостью 78,49 фунта стерлингов, которые мне не нужны. На следующий день я вернулся обратно, чтобы отдать все эти вещи, но снова заснул и попытался купить еще больше вещей. К счастью, я не смог найти свою карточку, поэтому шопинг не получился».

Но Марк все же вернулся и снова потратился. Он спустил 26 фунтов на предметы гигиены. В тот день он побывал в Savers четырежды.

Думаете, у Марка забрали товар обратно? Как бы не так. Сотрудники Savers не приняли обратно ни гели, ни губки, потому что товар якобы был поврежден.

«В рамках нашей политики возврата и обмена мы будем принимать любые товары, которые были приобретены в наших магазинах в течение 28 дней с момента покупки, — прокомментировал пресс-секретарь Savers ситуацию с сонным покупателем. — При условии, что они находятся в том же совершенном, запечатанном и неиспользованном состоянии».

Британским журналистам Марк пожаловался, что его спонтанный сон, при котором он еще и лунатит, может длиться от пяти минут до полутора часов. При этом покупки в магазине мужчина совершает уже не в первый раз — однажды он купил шесть банок корма для собак и 12 пакетов корма для кошек. При том что у шотландца дома никаких питомцев не живет.

Сейчас мужчина, страдающий одновременно и нарколепсией, и лунатизмом (оба диагноза ему поставили в 11 лет), намерен начать информирование мирового сообщества о проблемах, с которыми сталкивается он и его братья по несчастью. Плохая шутка напрашивается сама собой — предприятие Марка может затянуться на неопределенный срок, так как он… уснет.