Петрозаводские общественники недовольны работой «мусорного» оператора

Участники заседания общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Петрозаводска пришли к неутешительному выводу: после появления регионального оператора в городе обострилась ситуация с вывозом мусора и содержанием контейнерных площадок. Общественники считают, что ООО «Автоспецтранс» не справляется со своими обязанностями: мусор вывозят не всегда и не везде, несмотря на увеличение тарифа.

«Общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 000 рублей, зарегистрированное по адресу частной жилой квартиры на Ключевой, не обладающее не только подготовленным персоналом, но и эффективно действующими офисами, не сможет решить проблему, за которую так смело взялось, — заявил председатель совета Александр Чаженгин. — Реальный рост тарифа за вывоз мусора на сегодняшний день составляет уже около 30%. При этом видим ли мы изменения в положительную сторону? Лично я их не наблюдаю. Скорее наоборот».

По словам общественников, у большинства управляющих компаний, ТСЖ и частных домовладений карельской столицы до сих пор не заключены договоры с региональным оператором. В ответ представители министерства строительства заявили, что это не обязательно.

«Населению не нужно заключать договоров с региональным оператором на бумажных носителях, так как договор этот является публичной офертой, — рассказал руководитель отдела развития коммунального хозяйства министерства строительства РК Михаил Трифонов . — Договор был опубликован на сайте регионального оператора и в газете «Карелия». Все требования соблюдены»

В свою очередь общественники высказали опасение, что в законе «Об отходах производства и потребления» нет ни слова о публичной оферте: юридические последствия такой смелой трактовки законодательных норм могут оказаться непредсказуемыми.