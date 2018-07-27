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11 автоматических заправок за 1,25 млрд рублей построят в Ростовской области
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11 автоматических заправок за 1,25 млрд рублей построят в Ростовской области 

Деловое сообщество 1 час назад
Строительство подобных АЗС обсудили на заседании совета по инвестициям. Подобных объектов на территории региона почти два десятка. Из них семь располагаются в Ростове, по две в Таганроге и Аксае.
«Общая стоимость проекта — 1 миллиард 260 миллионов рублей. До конца 2018 построят еще 11, в том числе две — в Ростове и Аксае, по одной — в Белокалитвинском, Новошахтинском и Зимовниковском районах. Сейчас идет поиск еще четырех участков.» — рассказал журналистом замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Атаманцев. Автоматические АЗС — это АЗС самообслуживания, работающие полностью в автоматическом режиме, без участия оператора. Оплата осуществляется через платежный терминал пластиковыми картами или наличными средствами. Строительство подобных автоматических АЗС поможет решить сложные вопросы, связанных со стремительным ростом автомобильного парка.
Автоматические АЗС можно размещать в недоступных для стандартных АЗС местах, в том числе районах с плотной жилой застройкой. Для строительства одной автоматической АЗС необходим участок всего от 120 до 300 кв. м. (с учетом подъездных путей). Небольшая площадь размещения, существенно сокращает капиталовложения в инвест-площадку. Отсутствие зданий для персонала экономит затраты на строительство и подвод коммуникаций.
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