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«Евродон» уничтожил около 219 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
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«Евродон» уничтожил около 219 тысяч индеек из-за птичьего гриппа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Крупнейший российский производитель индейки «Евродон» уничтожил порядка 219 тысяч голов птицы на площадке в Октябрьском районе Ростовской области, где был выявлен грипп птиц, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
По его словам, решение об уничтожении поголовья было принято правительством Ростовской области 24 июля.
"Вся птица в количестве порядка 219 тысяч голов умерщвлена бескровным способом", — сказал он, добавив, что на втором участке предприятия, где был выявлен вирус, птицы уже нет.
Ранее Краснодарский филиал ВНИИЗЖ, по предварительным результатам исследования, выявил вирус гриппа птиц на нескольких площадках «Евродона». Однако новое исследование, которое провела владимирская референтная лаборатория вирусных болезней птиц ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», не подтвердила наличие вируса гриппа птиц.
В начале текущей недели губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о введении карантинных ограничений на двух площадках компании из-за гриппа птиц. Эпизоотическими очагами были определены территории участка выращивания №5, расположенного в 6 километрах справа от автодороги "Новошахтинск — Майский" Краснокутского сельского поселения и территория участка №8, расположенного в 1,2 километра на север от улицы Степная хутора Новопавловка. Оба участка находятся в Октябрьском районе области.
"Евродон" — крупнейший российский производитель индейки и утки. Продукция компании под маркой «Индолина» занимает около 25% российского рынка индейки и поставляется в 40 регионов страны.
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