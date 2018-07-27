В Москве прошла Российская неделя салонов красоты

24-25 июля прошло ключевое событие года в сфере развития бьюти-бизнеса. На одной площадке встретились лидеры рынка и настоящие профессионалы, которые стремятся к развитию своего бизнеса и отрасли в целом.

Игорь Стоянов , основатель сети имидж-лабораторий ПЕРСОНА, ответил на вопросы владельцев салонного бизнеса, поделился секретами и лайфхаками по развитию салонов — 25 лет в индустрии — солидный опыт.

Поговорили и о будущем бьюти-бизнеса. Владелец крупнейшей в России сети барбершопов TOPGUN Алексей Локонцев рассказал, что ждет барбершопы, если борода выйдет из моды и как контролировать качество сервиса, если у тебя более 200 салонов.

Опытом развития бьюти-бизнеса в регионах поделился Алексей Никифоров , коммерческий директор ГК Beauteam, в состав которой уже входит более 250 салонов. Среди них — новый формат парикмахерских Стрижка FIX — автоматизированный салон без администратора, записаться и оплатить можно при помощи современных гаджетов, а мастера, приходя на работу, регистрируются по отпечаткам пальцев.

Участникам форума был, бесспорно, интересен опыт таких лидеров рынка, как Aldo Coppola, DESSANGE, Пальчики, Точка красоты.

Особое внимание в первый день форума было уделено вопросам подбора, развития и мотивации персонала: известные бизнес-тренеры и профессионалы бьюти-рынка раскрыли темы психологии в индустрии красоты, эмоционального интеллекта в продажах, создания эффективной команды, замотивированной на результаты.

Второй день форума «Салон красоты 2018» был посвящен маркетингу и продвижению в салонном бизнесе. Никита Прохоров (Sidorin Lab), Артур Ротарь (SMM Media Group), Татьяна Рождественских (PR Partner) рассказали о всех современных и эффективных методах продвижения в соц. сетях, PR-инструментах, работе с негативом.

Для VIP-участников была предоставлена возможность персонального разбора кейсов с экспертами. Разбор происходил в мини-группах и включал в себя: анализ деятельности и показателей компании, выявление направлений развития и четкий план продвижения на ближайшие 6 месяцев.

Приятным бонусом стала вечеринка, на которой присутствовали все участники форума «Салон красоты 2018». А также выставочная зона, где были представлены инновационные решения от лидеров рынка: InMode, ONI Collection, Nannic, LaimaLux Group, NeoNail Professional, ON-IQ, E.MI, Айрус, Alpica, KLAPP COSMETICS, Nisha, Lymmed, Slav Couture, Космед.

Каков итог? За два дня форума каждый участник получил не только ценные знания и профессиональное развитие, но и наладил контакты с владельцами топовых салонов красоты со всей России и стран СНГ.

Сайт мероприятия: salonweek.ru Организатор: команда Partyinfo.ru и Evdokimov Event